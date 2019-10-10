Менеджер Нурмагомедова обратился к Фергюсону

«Получай и проваливай». Менеджер Хабиба обратился к Фергюсону

Представитель россиянина отметил, что его клиент готов провести поединок с 35-летним бойцом из США весной 2020 года. При этом он уверен, что Нурмагомедов одолеет Фергюсона, который имеет победную серию из 12 побед.

«Тащи сюда свою задницу в марте или апреле, получай и проваливай, после чего можешь завершить карьеру. Вот и все», — приводит слова менеджера ESPN.

В крайнем поединке 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье. Их бой прошел 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что руководство лиги также рассматривает вариант с организацией реванша против ирландца Конора Макгрегора

Тренер Сен-Пьера считает, что Нурмагомедов проиграет ФергюсонуАли Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном поединке против американца Тони Фергюсона.

Представитель россиянина отметил, что его клиент готов провести поединок с 35-летним бойцом из США весной 2020 года. При этом он уверен, что Нурмагомедов одолеет Фергюсона, который имеет победную серию из 12 побед.

«Тащи сюда свою задницу в марте или апреле, получай и проваливай, после чего можешь завершить карьеру. Вот и все», — приводит слова менеджера ESPN.

В крайнем поединке 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье. Их бой прошел 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что руководство лиги также рассматривает вариант с организацией реванша против ирландца Конора Макгрегора.

Тренер Сен-Пьера считает, что Нурмагомедов проиграет Фергюсону