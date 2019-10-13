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Менеджер Нурмагомедова устроил потасовку с экс-чемпионом UFC 

Вести.Ru + ещё 16 6 часов назад
Дал пощечину: Менеджер Нурмагомедова ввязался в драку
Фото: www.vesti.ru
Известный менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али-Абдель-Азиз стал участником конфликта на турнире по смешанным единоборствам PFL 7 в американском Лас-Вегасе. Он едва не повздорил с бывшим чемпионом промоушена Энтони Петтисом и его менеджером Абрахамом Кавой.
Изначально инцидент произошел у Абдель-Азиза и Кавы — они устроили словесную перепалку, в результате которой Кава получил пощечину от своего оппонента, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на BJPenn. Уже после этого в конфликт ввязался Петтис, который хотел вступиться за своего менеджера, но он не успел — на ссору среагировала полиция и разняла мужчин.
Напомним, что в сентябре Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Вскоре стало известно, что вернуться в октагон российский боец планирует весной следующего года.
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Комментарии1
MMA , Хабиб Нурмагомедов , Чемпионат.com
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