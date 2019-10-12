«Не считаю Хабиба лучшим»: как Сигал боролся с Емельяненко

До поединка между скандальным бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко и популярным тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым остается все меньше времени.

Соперники, создавшие с нуля непримиримый конфликт в интернете и сумевшие затем превратить его в официальный бой с неплохими гонорарами, знают толк в том, как разогреть интерес публики, и постоянно выкладывают в социальных сетях фото и видео своих тренировок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 9 Окт 2019 в 6:57 PDT Емельяненко обычно поставляет контент, в котором рассказывает, какие упражнения он использует для подготовки к этому бою — например, чтобы развить силу ударных мышц. При постоянном просмотре это вполне может оказать угнетающий эффект на оппонента.

А Кокляев в основном показывает, как он в защитном шлеме и перчатках боксирует со спарринг-партнерами — судя по всему, стронгмену важно продемонстрировать, что за время подготовки он действительно научился бить по сопернику и сумеет правильно приложить силу своих рук, ведь предстоящий бой станет для него первым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikhail Koklyaev (@koklyaev_mikhail) 30 Апр 2019 в 8:38 PDT Тяжелоатлету даже удалось привлечь в качестве спарринг-партнера топового россиянина из UFC — Александра Волкова, который выступает в тяжелом весе. По словам Михаила, с бойцом ММА он отрабатывает «боксерские связки» и «защиту».

Также оппоненты не стесняются обмениваться язвительными комментариями по поводу и без, пытаясь попасть в уязвимую точку. Например, Кокляев в одном из интервью неожиданно заявил, что попытается примирить Александра с его знаменитым братом — Федором Емельяненко.

Напомним, мужчины находились в серьезном конфликте несколько лет. Особенно напряженными отношения стали в 2014 году — после того, как младшего брата обвинили в изнасиловании домработницы, за что он затем был отправлен в колонию.

В 2017 году в интервью «Советскому спорту» Александр уничижительно высказался о близком окружении Федора, назвав их «подхалимами», которые скрывают от брата правду. В ответ Последний Император опубликовал открытое письмо, в котором окрестил своего младшего «Иудой».

Очевидно, что для обоих тема их отношений является весьма болезненной, и выпад Кокляева мог попасть в точку. Однако Александр Емельяненко в собственном интервью заверил публику в том, что на самом деле у них с братом все в порядке.

«Не надо лезть в наши отношения с Федором. Никакого конфликта нет. Я набрал ему год назад, спросил, есть ли у него ко мне какие-то вопросы. Он ответил: «Нет, все нормально, я не обижаюсь». Я попросил его, как он будет свободен, пусть наберет. Но Федя не перезвонил ввиду того, что сильно занят. А я и не тревожу», — цитировал бойца Sport24.

Также Емельяненко не забывает разжигать интерес к бою с Кокляевым интересными коллаборациями. Например, на днях скандальный боец посетил в Москве мастер-класс известного в прошлом актера Стивена Сигала, который часто снимался в боевиках и в действительности владеет некоторыми боевыми искусствами.

Единственная загвоздка состояла в том, что Сигал давал мастер-класс по айкидо, которое основано по большей части на захватах и бросках. Учитывая, что предстоящий поединок с Кокляевым пройдет по правилам бокса (четыре раунда по три минуты), ни один из уроков этого мастер-класса Емельяненко в ближайшее время не пригодится.

Кроме того, даже в ММА, где Александр выступает обычно, никто из известных бойцов не использует этот вид единоборств, предпочитая осваивать более агрессивные виды борьбы (философия айкидо — защитить от травмы обоих соперников, а не только обороняющегося).

Сам Сигал на пресс-конференции после мероприятия заявил, что не может назвать ни одного спортсмена из самого популярного промоушена в мире — UFC, — который практиковал бы айкидо.

Тем не менее Емельяненко это вряд ли интересовало, когда он отправлялся на занятие с бывшим актером.

«Стивен Сигал показал мне технику ведения боя, которой я раньше не владел!» — заявил боец в своем инстаграме, приложив видео с тренировки, на котором Сигал демонстрирует ему болевой захват на руке и заставляет сильно отклониться назад, чтобы не сломать палец.

«С такими людьми, как Стивен, приятно встретиться, перенять опыт, боевые приемы. Я ведь вырос на его фильмах. Мы зашли и пообщались, договорились, что сегодня поработаем в зале с видеокамерами. А впоследствии увидимся без прессы, в рабочей обстановке», — приводит слова спортсмена RT.

Сигал оказал бойцу ответную любезность, признавшись, что наблюдал раньше за его поединками, и отметив, что в данный момент россиянин находится в приличной форме.

Бывшего актера также попросили прокомментировать успехи в смешанных единоборствах другого россиянина — Хабиба Нурмагомедова . Сигал отметил, что Орел «превосходен в борьбе», однако не является «лучшим бойцом ММА на данный момент».

Напомним, поединок Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября на «ВТБ Арене». СМИ сообщали, что стронгмен должен получить за бой около $80 тысяч, а боец ММА — в два раза больше.