Белорусскую красавицу нокаутировали на турнире по MMA

Белорусская Барби «словила» хай-кик

Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Японии, сообщает «Чемпионат».

28-летняя Вандарьева — трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу. Она также известна под прозвищем Барби. На днях она принимала участие в турнире по смешанным боевым искусствам One FC в Токио, вчера — дралась с американкой Джанет Тодд. Во втором раунде белоруска была отправлена ею в нокаут ударом ногой в голову.

«Словила хай-кик», — описала произошедшее сама Вандарьева в своем инстаграме.

Она объяснила это тем, что раскрылась, зная, что делать этого было нельзя. Белоруска поблагодарила фанатов за поддержку, соперницу — за бой, а также выразила уверенность, что «этот "пинок"» сделает ее сильнее. При этом Вандарьева отметила, что пока не знает, сильно ее расстраивает поражение или нет.