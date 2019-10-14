Белорусскую красавицу нокаутировали на турнире по MMA

Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Японии, сообщает «Чемпионат».
28-летняя Вандарьева — трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу. Она также известна под прозвищем Барби. На днях она принимала участие в турнире по смешанным боевым искусствам One FC в Токио, вчера — дралась с американкой Джанет Тодд. Во втором раунде белоруска была отправлена ею в нокаут ударом ногой в голову.
«Словила хай-кик», — описала произошедшее сама Вандарьева в своем инстаграме.
Она объяснила это тем, что раскрылась, зная, что делать этого было нельзя. Белоруска поблагодарила фанатов за поддержку, соперницу — за бой, а также выразила уверенность, что «этот "пинок"» сделает ее сильнее. При этом Вандарьева отметила, что пока не знает, сильно ее расстраивает поражение или нет.
«Откровенно говоря, после всего пережитого в Японии в плане организации и допуска к бою внутри одно облегчение, что все закончилось», — объяснила она.