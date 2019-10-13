Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек

Скандальный боец Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» вновь проявил себя в Петербурге. Он пришел в крупный гипермаркет и заявил, что нельзя брать с покупателей 10 рублей за использование тележки. Спортсмен выложил видеозапись в интернет, сообщает 5-tv.ru.

В ролике Дацик эмоционально доказывает охраннику гипермаркета, что администрация не права. Охранник не отвечает. Затем Дацик переходит на крик, берет вереницу тележек и тащит ее за собой через весь супермаркет.

Виктория Дацик, супруга и пиар-директор бойца, заявила, что не понимает, за что магазин берет деньги, и где найти мелочь покупателю, который использует только банковские карты.

«За что вообще собирают деньги? Я всегда хожу с картами. У меня нет мелочи. Где я должна ее найти?! Эту копейку, эти десять рублей, чтобы засунуть в эту тележку. Сотрудникам зарплата, тем, кто собирает тележки, уже включена в стоимость товара» — сказала Виктория.