Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек 

Скандальный боец Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» вновь проявил себя в Петербурге. Он пришел в крупный гипермаркет и заявил, что нельзя брать с покупателей 10 рублей за использование тележки. Спортсмен выложил видеозапись в интернет, сообщает 5-tv.ru.
В ролике Дацик эмоционально доказывает охраннику гипермаркета, что администрация не права. Охранник не отвечает. Затем Дацик переходит на крик, берет вереницу тележек и тащит ее за собой через весь супермаркет.
Виктория Дацик, супруга и пиар-директор бойца, заявила, что не понимает, за что магазин берет деньги, и где найти мелочь покупателю, который использует только банковские карты.
«За что вообще собирают деньги? Я всегда хожу с картами. У меня нет мелочи. Где я должна ее найти?! Эту копейку, эти десять рублей, чтобы засунуть в эту тележку. Сотрудникам зарплата, тем, кто собирает тележки, уже включена в стоимость товара» — сказала Виктория.
Ранее «Рамблер» сообщал, что "Рыжий Тарзан" прошлой зимой вышел из тюрьмы, куда попал за нападение на притон с проститутками. После освобождения он заявил, что будет и впредь бороться с проституцией. Летом этого года Дацик с единомышленниками ворвался в петербургский офис партии «Яблоко», обвиняя партийцев в гей-пропаганде.