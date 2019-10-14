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«Других нет»: Хабиб назвал следующего соперника 

Газета.Ru 7 часов назад
«Других нет»: Хабиб назвал следующего соперника
Фото: Газета.Ru
Бою чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона, судя по всему, суждено состояться, о чем заявил сам россиянин. Поединок может пройти весной следующего года.
В скором времени официально может быть анонсирован один из самых ожидаемых поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — действующий чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов, как предполагается, встретится с американцем Тони Фергюсоном. Россиянин практически уверен, что именно первый номер рейтинга легковесов должен стать его соперником, несмотря на сложности в организации боя. При этом Нурмагомедов заверил, что не рассматривает возможность перехода в другую весовую категорию даже ради поединка против канадской легенды смешанных единоборств (MMA) Жоржа Сен-Пьера.
«Скорее всего, Фергюсон будет следующим моим соперником. Сейчас нет других бойцов, которые заслуживают этого больше. Дальнейшие планы? Я могу подраться с Сен-Пьером, но я точно не стану подниматься в полусредний вес. Я хочу остаться в своем дивизионе, защищать свой титул и стать лучшим легковесом за всю историю и одним из лучших бойцов всех времен», — сказал Нурмагомедова в интервью YouTube-каналу Netcast Zone.
Напомним, что Хабиб завоевал чемпионский пояс в апреле прошлого года, единогласным решением судей победив Эла Яквинту. С тех пор россиянин успел провести две защиты титула, а в последний раз выходил в клетку в октябре, удушающим приемом одолев уже бывшего временного чемпиона UFC Дастина Порье, после чего президент промоушена Дана Уайт сообщил, что следующим соперником Нурмагомедова должен стать Фергюсон.
Эль Кукуй (прозвище Тони — «Газета.Ru») идет на серии из 12-ти побед и уже неоднократно мог подраться с Хабибом, однако четырежды их бои срывались. Более того, на месте Порье вполне мог оказаться Фергюсон, однако на тот момент он был отстранен от боев из-за проблем со здоровьем и не смог принять участие в претендентском поединке.
Главной же проблемой в организации боя Нурмагомедова и Фергюсона является тот факт, что американец хотел бы встретиться в октагоне до конца текущего года, тогда как россиянин настаивает на поединке в марте-апреле 2020-го, о чем неоднократно говорили в его команде: Хабиб не намерен возвращаться ранее этого срока, поскольку банально не успеет восстановиться и пройти тренировочный лагерь.
Однако, по информации журналиста Ариэля Хельвани, сторонам удалось найти взаимопонимание в этом вопросе, и, вероятнее всего, бой состоится весной, а одним из мест его проведения UFC рассматривает Нью-Йорк.
Поскольку ситуация с потенциальной встречей Хабиба с Фергюсоном до сих пор остается открытой, желание встретиться с российским бойцом выражают многие другие спортсмены из ростера UFC. В частности, хотел бы подраться с Нурмагомедовым четвертый номер рейтинга легковесов Джастин Гэтжи и чемпион полулегковесов Макс Холлоуэй. Однако промоушену по-прежнему интересен вариант реванш россиянина с ирландцем Конором Макгрегором.
«Что касается будущего Конора, то сейчас можно говорить, что он по-прежнему входит в тройку лучших бойцов мира. Он невероятно сконцентрирован на возможном матче-реванше с Хабибом, мне бы этого хотелось. Но на данный момент мы сосредоточены на том, чтобы устроить поединок Хабиба и Тони Фергюсона. Надо посмотреть, что произойдет и куда поставить еще и Джастина Гэтжи. Мне нравится вариант, при котором он встретится с Макгрегором», — приводит слова Уайта TMZ.
Бывший двойной чемпион UFC не появлялся в клетке с октября прошлого года, когда проиграл Нурмагомедову в чемпионском поединке. Бой, прошедший в Лас-Вегасе и завершившийся массовой потасовкой с последующей дисквалификацией бойцов, принес лиге рекордный заработок, чем объясняется желание Уайта повторить это. Однако сам чемпион не допускает, что в ближайшее время мог бы снова встретиться с ирландцем. По его словам, Печально известный должен заслужить поединок.
«Реванш с Макгрегором? Это зависит не от меня, а от него — он должен это заслужить. Конор может просить все, что захочет, но это ничего не значит. Ему необходимо вернуться и заслужить свой шанс», — пояснил он.
За лояльность в отношении Конора менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз раскритиковал UFC. С прошлого года Макгрегору поступали многочисленные предложения о боях, при этом ирландец каждый раз отказывался с надеждой возглавить более крупный ивент. В схожих случаях бойцов неоднократно увольняли из UFC, чего нельзя сказать о ситуации с Макгрегором.
«У него нет сердца, в нем нет харизмы. С Макгрегором все покончено. UFC еще пытается срубить на нем денег, потому что он по-прежнему крупнейшая звезда в спорте. Этого нельзя отрицать. Но у него нет ни души, ни характера. Вся его команда такая же, за исключением пары человек. Такова их культура», — цитирует менеджера MMA News.
В интервью Хабиб коснулся и вопроса будущего своей карьеры. Чемпион не исключает, что может остановиться в любой момент — быть может, даже не доходя до рекорда 30-0.
«В любой момент я могу захотеть драться. Во мне до сих пор есть дух соперничества. Я очень хочу выступать и конкурировать с бойцами самого высокого уровня, однако я понимаю, что усталость тоже присутствует», — уточнил Нурмагомедов.
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Комментарии
MMA , Статьи , Тони Фергюсон , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи , Хабиб Нурмагомедов , Эл Яквинта , Макс Холлоуэй , Газета.Ru
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