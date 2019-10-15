Хабиб ответил Ибрагимовичу

Хабиб отреагировал на вызов Ибрагимовича

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не стал участвовать в челлендже Златана Ибрагимовича, посвященном киноленте «Матрица», но ответил шведскому футболисту.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата опубликовал в Instagram свое фото, обработанное в популярном приложении, которое показывает, что Хабиб похож на Ибрагимовича.

Ранее Златан запустил футбольный челлендж, в котором нужно подбросить мяч ногой и, наклонившись назад, удержать его на груди. Среди тех, кому Ибрагимович бросил вызов, был и Хабиб Нурмагомедов.