Нурмагомедов счел челлендж Ибрагимовича «полной ерундой»

Нурмагомедов назвал челлендж Ибрагимовича «полной ерундой»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не стал принимать вызов шведского футболиста Златана Ибрагимовича.

Швед ранее запустил в Instagram челлендж, по условиям которого следует подбросить футбольный мяч ногой и, отклонившись назад, поймать спортивный снаряд на грудь. Ибрагимович призвал повторить трюк полузащитника « Манчестер Юнайтед Поля Погба , футбольного агента Мино Райолу и Нурмагомедова.

Российский спортсмен в комментариях к записи назвал затею «полной ерундой». Нурмагомедов, в свою очередь, выложил в stories на своей странице серию снимков, где он превращается в Ибрагимовича с помощью популярного мобильного приложения.