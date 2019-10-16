Нурмагомедов счел челлендж Ибрагимовича «полной ерундой»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не стал принимать вызов шведского футболиста Златана Ибрагимовича.
Швед ранее запустил в Instagram челлендж, по условиям которого следует подбросить футбольный мяч ногой и, отклонившись назад, поймать спортивный снаряд на грудь. Ибрагимович призвал повторить трюк полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, футбольного агента Мино Райолу и Нурмагомедова.
Российский спортсмен в комментариях к записи назвал затею «полной ерундой». Нурмагомедов, в свою очередь, выложил в stories на своей странице серию снимков, где он превращается в Ибрагимовича с помощью популярного мобильного приложения.
Ирландский боец Конор Макгрегор ранее предложил Хабибу Нурмагомедову провести матч-реванш в Москве (россиянин победил ирландца на турнире UFC 229 в октябре 2018 года). Как передавал News.ru, Макгрегор назвал Нурмагомедова «деткой» и предложил российскому бойцу «потанцевать».