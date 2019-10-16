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Нурмагомедов назвал челлендж Ибрагимовича «полной ерундой» 

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Нурмагомедов счел челлендж Ибрагимовича «полной ерундой»
Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не стал принимать вызов шведского футболиста Златана Ибрагимовича.
Швед ранее запустил в Instagram челлендж, по условиям которого следует подбросить футбольный мяч ногой и, отклонившись назад, поймать спортивный снаряд на грудь. Ибрагимович призвал повторить трюк полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, футбольного агента Мино Райолу и Нурмагомедова.
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Matrix challenge: @paulpogba @djokernole @khabib_nurmagomedov @minoraiola SHOW ME #matrixchallenge

Uma publicação compartilhada por  Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) em 

Российский спортсмен в комментариях к записи назвал затею «полной ерундой». Нурмагомедов, в свою очередь, выложил в stories на своей странице серию снимков, где он превращается в Ибрагимовича с помощью популярного мобильного приложения.
Ирландский боец Конор Макгрегор ранее предложил Хабибу Нурмагомедову провести матч-реванш в Москве (россиянин победил ирландца на турнире UFC 229 в октябре 2018 года). Как передавал News.ru, Макгрегор назвал Нурмагомедова «деткой» и предложил российскому бойцу «потанцевать».
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MMA , Футбол , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Поль Погба , Манчестер Юнайтед
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