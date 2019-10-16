Ужаснувшийся издевательствам в школах боец решил действовать

Ужаснувшийся издевательствам в школах боец MMA решил действовать

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис заявил о возможном создании организации по помощи жертвам буллинга с помощью единоборств. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

26-летний Дэнис ранее уже предложил подростку, пострадавшему от побоев в школе, оплатить абонемент в зал бразильского джиу-джитсу и трансфер до места тренировок. Американец не остановился на этом и признался, что собирается создать некоммерческую организацию, которая позволит жертвам издевательств бесплатно обучаться различным единоборствам.

Дэнис спросил у подписчиков мнения относительно своей идеи, на что получил множество одобрительных отзывов. В частности, многие респонденты отметили, что именно из-за издевательств в детском и подростковом возрасте начали заниматься единоборствами.

12 октября Дэнис поделился видео с издевательствами над школьником. Боец выразил поддержку подростку и пообещал помочь ему с тренировками по джиу-джитсу. Позже он связался с мальчиком и договорился об оплате его занятий.