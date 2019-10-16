Ужаснувшийся издевательствам в школах боец решил действовать

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис заявил о возможном создании организации по помощи жертвам буллинга с помощью единоборств. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
26-летний Дэнис ранее уже предложил подростку, пострадавшему от побоев в школе, оплатить абонемент в зал бразильского джиу-джитсу и трансфер до места тренировок. Американец не остановился на этом и признался, что собирается создать некоммерческую организацию, которая позволит жертвам издевательств бесплатно обучаться различным единоборствам.
Дэнис спросил у подписчиков мнения относительно своей идеи, на что получил множество одобрительных отзывов. В частности, многие респонденты отметили, что именно из-за издевательств в детском и подростковом возрасте начали заниматься единоборствами.
12 октября Дэнис поделился видео с издевательствами над школьником. Боец выразил поддержку подростку и пообещал помочь ему с тренировками по джиу-джитсу. Позже он связался с мальчиком и договорился об оплате его занятий.
Дэнис ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету две досрочные победы под эгидой Bellator. Большую часть карьеры американец провел, выступая на турнирах по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу. Дэнис помогает в тренировках ирландскому бойцу Конору Макгрегору. В частности, он готовил его к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.