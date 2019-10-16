Чемпион UFC признался в нападении на официантку

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс согласился пойти на сделку со следствием по делу о нападении на официантку, передает MMA Junkie.

По информации издания, спортсмен признал свою вину. Отмечается, что в ближайшие 90 дней боец должен избегать проблем с законом, а также отказаться от употребления алкоголя и наркотиков. Джонсу придется оплатить судебные издержки.

По словам официантки, в апреле 2019 года Джонс шлепнул ее ладонью, посадил на колени и начал целовать. Когда пострадавшая попыталась оказать сопротивление, боец схватил ее за шею.