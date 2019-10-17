Малиньяджи: готов победить Макгрегора одной рукой

Экс-чемпион мира по боксу готов победить Макгрегора всего одной рукой

Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи готов одолеть ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в противостоянии по правилам бокса при помощи всего одной руки. Об этом сообщает BJPenn.

38-летний американский спортсмен выразил уверенность в победе над экс-чемпионом Абсолютного бойцовского турнира (UFC) даже с помощью одной руки, но при этом отметил, что вероятность проведения подобного мероприятия крайне мала. Причина кроется в нежелании Макгрегора участвовать в этом поединке.

Ранее сообщалось, что Макгрегор объявил соперника в своем следующем бою UFC.