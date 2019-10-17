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Макгрегор назвал своего следующего соперника в UFC 

Чемпионат.com + ещё 10 4 часа назад
Макгрегор назвал своего следующего соперника
Фото: РИА Новости
Стал известен следующий соперник ирландского бойца Конора Макгрегора в UFC.
Сегодня в «твиттере» UFC появилось поздравление Фрэнки Эдгара с днём рождения.
«С днём рождения, Фрэнки». Увидимся в декабре», — написал Макгрегор.
Соответствующую запись можно посмотреть в «твиттере» UFC.
Бывший чемпион UFC Фрэнки Эдгар дал своё согласие на бой с Макгрегором.
«Спасибо. Я уже согласился. Теперь дело за тобой и Уайтом», — написал Эдгар.
Соответствующую запись можно посмотреть в «твиттере» UFC.
Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, когда его победил российский боец Хабиб Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее Эдгар неоднократно заявлял о желании провести бой с Макгрегором. Последний раз Фрэнки Эдгар дрался в июле этого года, проиграв в чемпионском бою Максу Холлоуэю.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/boxing/news-3876143-makgregor-nazval-svoego-sledujuschego-sopernika-v-ufc.html?utm_source=copypaste
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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