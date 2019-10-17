Макгрегор назвал своего следующего соперника в UFC

Стал известен следующий соперник ирландского бойца Конора Макгрегора в UFC.

Сегодня в «твиттере» UFC появилось поздравление Фрэнки Эдгара с днём рождения.

«С днём рождения, Фрэнки». Увидимся в декабре», — написал Макгрегор.

Соответствующую запись можно посмотреть в «твиттере» UFC.

Бывший чемпион UFC Фрэнки Эдгар дал своё согласие на бой с Макгрегором.

«Спасибо. Я уже согласился. Теперь дело за тобой и Уайтом», — написал Эдгар.

Thanks pal, I said yes already it's on you and @danawhite to make it happen. — Frankie Edgar (@FrankieEdgar) October 16, 2019

Соответствующую запись можно посмотреть в «твиттере» UFC.

Макгрегор не выступал в MMA с октября 2018 года, когда его победил российский боец Хабиб Нурмагомедов , защитивший титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Эдгар неоднократно заявлял о желании провести бой с Макгрегором. Последний раз Фрэнки Эдгар дрался в июле этого года, проиграв в чемпионском бою Максу Холлоуэю.

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https://www.championat.com/boxing/news-3876143-makgregor-nazval-svoego-sledujuschego-sopernika-v-ufc.html?utm_source=copypaste