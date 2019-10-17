Хабиб сорвал пресс-конференцию

Ведущий пресс-конференции действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Александр Загорский объяснил причину, по которой спортсмен покинул мероприятие еще до его начала.

«Зная плотный график Хабиба, сейчас, насколько известно, он должен быть в Кремле», — сказал Загорский журналистам, его слова приводит «Чемпионат».

Пресс-конференция Нурмагомедова должна была состояться в 11.00, однако из-за отсутствия одноклубника Хабиба Тагира Уланбекова мероприятие задержали почти на час.

По словам Загорского, на 12.00 у Нурмагомедова была запланирована встреча в Кремле, поэтому ему пришлось уехать с пресс-конференции, так и не пообщавшись с журналистами.