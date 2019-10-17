Самый быстрый нокаутер в UFC оценил тактику Нурмагомедова

Автор самого быстрого нокаута в UFC оценил тактику Хабиба

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль , выступающий в полусредней весовой категории, высказался относительно тактики российского чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова

По его словам, стиль боя россиянина ему импонирует.

"Многие думают, что мне не нравятся борцы. Но мне нравится Хабиб Нурмагомедов. Он валит соперников, бьет их по лицу, пытается заставить сдаться. И круто, что во время боя он разговаривает с соперником, провоцирует его. Именно по время поединка это и нужно делать, а не трепаться перед началом боя", — цитирует Масвидаля MMA Fighting.

Хорхе Масвидаль, который является автором самого быстрого нокаута в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, 2 ноября сразится со своим соотечественником Нэйтом Диасом на турнире UFC 244.