Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
21:30
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
16:30
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
19:00
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Челси
Челси
17:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
17:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
19:30
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
16:30
Фрайбург Фрайбург
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
16:30
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
13:00
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
15:00
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
17:00
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
19:00
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

Автор самого быстрого нокаута в UFC оценил тактику Хабиба 

Газета.Ru 53 минуты назад
Самый быстрый нокаутер в UFC оценил тактику Нурмагомедова
Фото: Газета.ru
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль, выступающий в полусредней весовой категории, высказался относительно тактики российского чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
По его словам, стиль боя россиянина ему импонирует.
"Многие думают, что мне не нравятся борцы. Но мне нравится Хабиб Нурмагомедов. Он валит соперников, бьет их по лицу, пытается заставить сдаться. И круто, что во время боя он разговаривает с соперником, провоцирует его. Именно по время поединка это и нужно делать, а не трепаться перед началом боя", — цитирует Масвидаля MMA Fighting.
Хорхе Масвидаль, который является автором самого быстрого нокаута в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, 2 ноября сразится со своим соотечественником Нэйтом Диасом на турнире UFC 244.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Стала известна причина неявки Хабиба Нурмагомедова на пресс-конференцию Стала известна причина неявки Хабиба Нурмагомедова на пресс-конференцию Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве Хабиб отменил пресс-конференцию в Москве Макгрегор объявил соперника в своем следующем бою в UFC Макгрегор объявил соперника в своем следующем бою в UFC
MMA , Хорхе Масвидаль , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ганус раскрыл детали махинаций в лаборатории в Москве
Ганус раскрыл детали махинаций в лаборатории в Москве
Гаскойн признан невиновным в сексуальных домогательствах
Гаскойн признан невиновным в сексуальных домогательствах
Майк Тайсон ответил на вопрос о возвращении в бокс
Майк Тайсон ответил на вопрос о возвращении в бокс
Медведев рассказал, что отличает его от Шараповой
Медведев рассказал, что отличает его от Шараповой1
«Устала от российского биатлона»
«Устала от российского биатлона»1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение