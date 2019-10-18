Отец Хабиба рассказал об охране сына

Отец и тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что у его сына стало больше охраны после победы на турнире UFC 242 в Абу-Даби над американцем Дастином Порье.

Специалист отметил, что ему самому стало тяжело передвигаться в общественных местах.

"У Хабиба прибавилось охраны. Популярность — такая вещь, когда ты должен вести себя не только, как хочешь ты, но и так, как хотят твои фанаты", — цитирует Абдулманапа Sport24.

Ранее менеджер чемпиона UFC в легком весе Али Абдель-Азиз получил временный запрет на посещение турниров под эгидой Professional Fighting League (PFL).