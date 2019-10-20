Турнир ММА в Сочи закончился массовой дракой

В Сочи соревнования по смешанным боям завершились массовой дракой. Инцидент произошел накануне на турнире ММА Fight Nights Global 95. Зрители записали видеоролик конфликта и опубликовали в Сети.

Вначале все шло по правилам. В октагоне встретились главные герои вечера — казахстанец Жалгас Жумагулов и россиянин Али Багаутинов . Бойцы были мотивированы и не собирались сдаваться. В итоге Жумагулов победил по решению судей — с небольшим перевесом — и защитил звание чемпиона в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).

Однако после поединка представители команд затеяли свару, переросшую в массовую драку.

«Видео для тех, кто подумал, что во вчерашнем посте я пошутил, что главный бой вечера пройдет в формате стенка на стенку», — написал автор ролика.