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Бой после гонга: на турнире по ММА в Сочи произошла массовая драка 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
На турнире по ММА произошло побоище
Фото: 1yaroslav.stepanov1,instagram
После поединка представители одного из спортсменов начали высказывать недовольство по поводу судейского решения, что спровоцировало конфликт.
Поединок между россиянином Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым, который прошел в рамках турнира по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 95 в Сочи, завершился массовой дракой. Кадры инцидента были опубликованы в социальной сети Instagram.
Бой раздельным решением судей выиграл спортсмен из Казахстана. Сторона российского бойца попыталась обжаловать судейское решение, после чего между представителями команд завязалась потасовка, пишет Sputnik.
На счету Жумагулова теперь 13 побед при трех поражениях. В активе Багаутинова сейчас 19 побед и семь поражений.
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