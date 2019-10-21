А. Емельяненко назвал хинкали главным спарринг-партнером 

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о подготовке к поединку с соотечественником-пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, передают "Известия".
Напомним, что бой пройдет 29 ноября 2019 года в Москве по правилам бокса.
"В данный момент я делаю большой акцент на технику удара и выносливость на ринге. Чуть меньше внимания уделяю борьба, но все же делаю это для общего физического состояния. Мне нужно все-таки перестроиться на боксерский ритм.
Мой конкретный спарринг при подготовке к Кокляеву — это общепит. Набираю вес. Я хинкали не ем особо, пока только настраиваюсь на них. Так что мой главный спарринг-партнер — это хинкали", — заявил Емельяненко.
Ранее сообщалось, что Кокляев провел спарринг с Александром Шлеменко перед боем с Емельяненко.