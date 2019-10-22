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Хабиб увернулся от ответа про Мирзаева 

ИД «Собеседник» + ещё 17 6 часов назад
Хабиб увернулся от ответа про Мирзаева
Фото: ИД "Собеседник"
На прошлой неделе случилась одна из самых удивительных спортивных пресс-конференций. Встреча журналистов с Хабибом Нурмагомедовым прошла без него самого. Спортсмен вышел из здания пресс-центра МИА «Россия сегодня» за пять минут до начала и уехал в неизвестном направлении.
Первый вопрос от журналистов, который получили организаторы, был:
— А где, собственно, Хабиб?
— Мы не знаем. Надеемся, что он еще присоединится.
Не присоединился. Корреспонденту «Собеседника» удалось заметить чемпиона, который направился к выходу из пресс-центра незадолго до начала, в черном худи с глубоким капюшоном на голове.
После мероприятия конферансье Александр Загорский предположил, что спортсмен отправился на прием в Кремль. Однако, как рассказывали инсайдеры, чемпион просто отказался сидеть рядом с Игорем Кимом, который является не только представителем спонсора бойцов ММА — энергетического напитка, — но и председателем совета директоров пивоваренной компании (Хабиб — радикальный противник алкоголя).
За два дня до большой пресс-конференции в интернете появился ролик с избиением бойца ММА Расула Мирзаева в 2016 году. Окровавленный мужчина лежит на полу, его жестоко бьют ногами, руками, цепями и требуют извинений. Спортсмен пострадал в результате конфликта с людьми, которые называли себя друзьями Хабиба. Пришлось отдуваться одноклубнику и двоюродному брату бойца — Умару Нурмагомедову:
— Наша семья не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Ребята начали докапываться в баре до Артема Лобова (спарринг-партнер Конора Макгрегора — бывшего соперника дагестанского спортсмена. — Ред.), Расул вступился. Наоборот, Хабиб говорил Расулу: «Будь осторожен, эти ребята хотят что-то сделать с тобой».
— Не смущает ли вас, что они не понесли наказания?
— Это вопрос к следователям. Не понесли наказания, потому что их не нашли.
За три года дело к суду так и не приблизилось.
— Несмотря на то, что все лица, причастные к настоящему преступлению, установлены, непонятно, по какой причине они не задержаны, — официально заявляет адвокат Расула Мирзаева Игорь Запоточный.
Напомним, Мирзаев и сам отбывал двухлетнее наказание за убийство по неосторожности. Жертвой чересчур сильного удара стал студент Иван Агафонов в 2011 году.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №40-2019 под заголовком «Хабиб увернулся от ответа про Мирзаева».
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MMA , Артем Лобов , Александр Загорский , Конор Макгрегор , Иван Агафонов , Игорь Ким , Расул Мирзаев , ИД "Собеседник" , РИА Новости
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