Хабиб увернулся от ответа про Мирзаева

На прошлой неделе случилась одна из самых удивительных спортивных пресс-конференций. Встреча журналистов с Хабибом Нурмагомедовым прошла без него самого. Спортсмен вышел из здания пресс-центра МИА «Россия сегодня» за пять минут до начала и уехал в неизвестном направлении.

Первый вопрос от журналистов, который получили организаторы, был:

— А где, собственно, Хабиб?

— Мы не знаем. Надеемся, что он еще присоединится.

Не присоединился. Корреспонденту «Собеседника» удалось заметить чемпиона, который направился к выходу из пресс-центра незадолго до начала, в черном худи с глубоким капюшоном на голове.

После мероприятия конферансье Александр Загорский предположил, что спортсмен отправился на прием в Кремль. Однако, как рассказывали инсайдеры, чемпион просто отказался сидеть рядом с Игорем Кимом , который является не только представителем спонсора бойцов ММА — энергетического напитка, — но и председателем совета директоров пивоваренной компании (Хабиб — радикальный противник алкоголя).

За два дня до большой пресс-конференции в интернете появился ролик с избиением бойца ММА Расула Мирзаева в 2016 году. Окровавленный мужчина лежит на полу, его жестоко бьют ногами, руками, цепями и требуют извинений. Спортсмен пострадал в результате конфликта с людьми, которые называли себя друзьями Хабиба. Пришлось отдуваться одноклубнику и двоюродному брату бойца — Умару Нурмагомедову:

— Наша семья не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Ребята начали докапываться в баре до Артема Лобова (спарринг-партнер Конора Макгрегора — бывшего соперника дагестанского спортсмена. — Ред.), Расул вступился. Наоборот, Хабиб говорил Расулу: «Будь осторожен, эти ребята хотят что-то сделать с тобой».

— Не смущает ли вас, что они не понесли наказания?

— Это вопрос к следователям. Не понесли наказания, потому что их не нашли.

За три года дело к суду так и не приблизилось.

— Несмотря на то, что все лица, причастные к настоящему преступлению, установлены, непонятно, по какой причине они не задержаны, — официально заявляет адвокат Расула Мирзаева Игорь Запоточный.

Напомним, Мирзаев и сам отбывал двухлетнее наказание за убийство по неосторожности. Жертвой чересчур сильного удара стал студент Иван Агафонов в 2011 году.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №40-2019 под заголовком «Хабиб увернулся от ответа про Мирзаева».