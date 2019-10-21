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«Синтол vs самогон»: блогер Монгол придавил Руки-Базуки 

Газета.Ru 4 часа назад
«Синтол vs самогон»: Монгол придавил Руки-Базуки
Фото: Газета.Ru
19 октября российский Youtube подарил аудитории очередное громкое противостояние. Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла «Руки-Базуки» Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Известный хакасский блогер Олег Монгол с трудом взял верх над Кириллом «Руки-базуки» Терешиным в поединке, прошедшим по альтернативным правилам смешанных единоборств.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», бой, названный болельщиками противостоянием «синтола против самогона», состоялся 19 октября в Хакасии. Запись данного события на Youtube уже набрала свыше миллиона просмотров.
Оба блогера-«фрика» были решительно настроены на спортивную битву. «Синтоловый качок» Терешин сначала потряс оппонента точным ударом и даже отправил Монгола на настил. Однако затем инициатива перешла к пародирующему жизнь звезд хозяину клетки. Монгол отошел от нокдауна и перевел соперника в партер, где надавил противнику локтем на горло — это и привело к остановке поединка.
Несмотря на то, что правила Союза ММА России запрещают подобный удушающий прием, в данном противостоянии он был допустим.
«Роднулькины мои, вот и свершилось, я, как и обещал, что размажу этого Руки Крюки, так и сделал! Спасибо», — написал победитель после боя у себя в социальной сети.
Что же касается проигравшего, то, по сообщениям СМИ, Кирилл Терешин находится в шаге от прощания со своими деформированными мышцами. В ближайшие месяцы «Руки-базуки» может попросту удалить часть бицепсов из-за проблем со здоровьем.
«В этом году мне предстоит тяжелейшая операция на мои руки», — сетовал Терешин, уверяя, что его организм в настоящий момент пребывает в состоянии «тяжелейшего воспаления».
Однако врачи пока отказываются лечить молодого человека из-за специфичности болезни.
На ситуацию сразу отреагировала супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана, которая призвала помочь Кириллу.
«Давайте поможем парню восстановить прежние руки. Многие врачи уже отказались от него, но я уверена, что смогу найти хирурга, который будет готов взяться за эту сложную операцию», — написала жена игрока «быков» в инстаграме.
Однако бывшая девушка фитнес-фрика Олеся Малибу опровергла информацию о необходимой операции.
«Руки-базуки» врет про операцию. Он копит на вторую квартиру в Москве, которую будет сдавать в аренду, а на полученные деньги жить. Не ведитесь», — заявила Малибу.
Но, если опасения правдивы и операция все-таки состоится, молодой человек после выздоровления намерен интенсивно тренироваться и правильно питаться, чтобы набрать вес в 110 килограммов. Терешин также планирует продолжать принимать участие в профессиональных боях, чтобы «трансформироваться из фрика в человека».
Что интересно, еще на пике своей известности блогер уже заявлял о серьезных проблемах со здоровьем и даже попрощался со своими подписчиками.
«Я два дня лежал на кровати, сейчас еле-еле встал. После того как я начал делать плечи, рука опухла, стала больше в два раза и дала по организму конкретный удар. Проблемы конкретные со здоровьем, я мучаюсь. Моя мать плачет, я не знаю что делать, температура 38.5. Мне остается только полагаться на Бога, что я останусь с ней, я буду лежать на кровати и молиться Богу», — писал тогда Терешин на своей странице «Вконтакте».
Стоит отметить, что Кирилл стал известен под самый конец 2017 года. Его показали по федеральному телевидению из-за неестественно большого размера бицепсов: парень накачал их синтетическим препаратом, распространенным среди спортсменов, которые должны придать мышцам идеальную форму. Терешину на просторах интернета тут же дали яркое запоминающееся прозвище «Руки-базуки».
Позднее Кирилл выкачал синтол из своих бицепсов — вещество заменили на специальные имплантаты. Пойти на подобный шаг юноше помог его кумир из Бразилии Ромарио дос Сантос Алвес, ранее также злоупотреблявший синтолом.
Очевидно, что не все по достоинству оценивают смелые преображения во внешности Кирилла. Бытует мнение, что юноша делает инъекции исключительно ради пиара.
Однако на критику Мистер Синтол не обращает внимания. В планах Терешина, ранее перекрасившего волосы, также присутствует увеличение специальными веществами других частей тела, изменение цвета глаз, нанесение множества татуировок и разрезанный «как у ящерицы» язык.
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Комментарии1
MMA , Статьи , Павел Мамаев , Кирилл Терешин
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