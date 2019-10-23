У скандального бойца Дацика угнали два катка

Недавно вышедший из тюрьмы боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик рассказал о неприятном инциденте, произошедшем в строительно-дорожной компании, заместителем директора которой он является.

По словам спортсмена, сотрудник фирмы угнал два катка, один из которых он сдал в пункт приема металлолома и выручил 56 тыс. рублей. Со вторым операцию проделать не удалось, так как в пункте приема не выдержали весы и сломались.

"Работники-узбеки испугались, отказались принимать каток без документов, погнали в полицию, а он убежал", — приводит слова Дацика 47news.

По словам Дацика, вместе с супругой он отыскал любовницу провинившегося сотрудника, после чего смогли выйти и на самого слесаря. Мужчина во всем признался.

Ранее была названа дата возвращения Дацика в клетку.