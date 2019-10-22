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Не дали визу: как бойцу Минакову сорвали бой в США 

Газета.Ru 2 часа назад
Не дали визу: как бойцу Минакову сорвали бой в США
Фото: РИА Новости
Боец ММА Виталий Минаков снят с боя против Хави Айялы на турнире Bellator 232 из-за того, что он не получил американскую визу. Это уже не первый случай, когда российским спортсменам мешают принимать участие в турнирах в США.

Сорванная карьера

Российский боец смешанного стиля Виталий Минако, который должен был на вечере боев Bellator 232 в американском Анкасвилле драться 31-летним представителем США Хави Айялой, не выступит на шоу.
34-летний россиянин так и не смог получить въездную визу Соединенных Штатов, а потому был снят с поединка, который запланирован уже на 26 октября.
«Мои документы рассматриваются довольно длительное время. Недавно пришла информация о том, что они направлены на повторное рассмотрение. Вчера мне позвонил менеджер и сообщил, что я снят с боя. Думаю, что в итоге у меня будет виза, поскольку я уже много раз ее получал, раньше никаких проблем не было. Жаль, что подготовка прошла впустую», — рассказал сам россиянин Sportbox.
Минаков имеет довольно впечатляющий рекорд в смешанных единоборствах, хотя при этом именно карьера бойца могла бы сложиться и куда интереснее, если ориентироваться на его талант и результаты.
В октагоне Виталий провел 23 поединка и долгое время был непобедимым. Свое единственное поражение он потерпел в феврале текущего года, когда единогласным решением судей уступил французу Чейку Конго в бою за право претендовать на чемпионский поединок.
Правда, уже после этого в августе Минаков сверхуверенно разобрался с американцем Тимоти Джонсоном, нокаутировав того в первом раунде.
Собственно, титулом Bellator россиянин раньше уже владел. Завоевал он его, победив в ноябре 2015 года своего соотечественника Александра Волкова, ныне штурмующего высоты в UFC, а потом Виталий защитил пояс, единогласным решением победив того же Конго.
Вообще же, Минаков на редкость универсальный боец, который примерно поровну делит победы нокаутом и болевыми приемами, а решениями за всю его карьеру завершались только два боя с Конго да давний поединок с соотечественником Виталием Яковенко.
В срыве боя с Айялой есть какая-то аллюзия на всю карьеру Минакова — по таланту он мог бы быть элитным бойцом UFC, но всегда ему чего-то не хватало, чтобы сделать главный шаг в карьере. Вот и теперь удача снова от него отвернулась.

Борьба Кузнецовой

Впрочем, случай Минакова не уникален. В последнее время порядок получения виз между США и Россией усложнился, и, несмотря на некую обособленность спортивной сферы от обычной жизни, на спортсменах это тоже отражается.
Совсем недавно 34-летняя российская теннисистка Светлана Кузнецова, пропустившая немало матчей из-за травм, жаловалась, что никак не может получить американскую визу, на которую подала документы в начале года.
В итоге опытная спортсменка пропустила начало американской части теннисного сезона и упустила возможность защитить заработанные рейтинговые очки за прошлогоднюю победу на турнире в Вашингтоне.
Кузнецова из-за этого выпадала в конец второй сотни рейтинга и рисковала не попасть даже в квалификацию на US Open, однако поднятый в прессе шум заставил американского консула отреагировать публично и пригласить теннисистку для получения визы.
В итоге, пропустив Вашингтон, Светлана сыграла на «Мастерсе» в Цинциннати и удивила всех, добравшись там до финала! Причем по дороге были обыграны восьмая ракетка мира Слоун Стивенс, третья на тот момент теннисистка планеты чешка Каролина Плишкова и лидер рейтинга австралийка Эшли Барти!
Рейтинг был спасен, Кузнецова сыграла на US Open (правда, уступила там в первом раунде, и сейчас в целом может выступать на тех турнирах, на которых хочет.

Борьба

Весной 2018 года большой скандал случился с историей, которая обошлась без хэппи-энда. На Кубок мира не пустили сборную России по вольной борьбе. Всей российской делегации просто не дали визы.
Это случилось как раз сразу после того, как Россия сократила численность американского посольства в Москве, выдворив ряд дипломатов.
Многие посчитали акцию со сборной по борьбе ответом и местью Штатов, по этому поводу высказывалась даже представитель МИД России Мария Захарова, но консульство отделалось словами о том, что у них теперь слишком много заявлений, которые просто не успевают обрабатываться.
Подозрения такой ответ только усилил, но поделать ничего с ним было нельзя, и борцы на Кубок мира не поехали.

Отец Хабиба

Ну а самым известным представителем российского спорта, который хронически не имеет доступа в США, является отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап.
Ему консульство не давало визу в США еще задолго до того, как это стало мейнстримом. Причем не дают тренеру ее без объяснения причин и без вариантов на изменение ситуации.
Так что все свои победы за океаном, в том числе и в чемпионском бою с Элом Яквинтой и во время первой защиты титула против Конора Макгрегора, Хабиб одерживал без помощи отца в своем углу.
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Комментарии1
MMA , Статьи , Каролина Плишкова , Светлана Кузнецова , Конор Макгрегор , Александр Волков , Эшли Барти , Виталий Минаков , Мария Захарова , Хабиб Нурмагомедов , Эл Яквинта , Тимоти Джонсон , МИД , СБОРНАЯ РОССИИ
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