Отец Нурмагомедова отреагировал на приезд Макгрегора в Москву

«Конор уже в Украине, решайте, что делать с ним в Москве», — написал Нурмагомедов-старший.

Ранее 23 октября Макгрегор провел пресс-конференцию в Киеве, где высказался о президенте Украины Владимире Зеленском . На 24 октября у ирландца запланировано общение с прессой в Москве. Ожидается, что он поделится планами на будущее.

В начале октября Нурмагомедов-старший заявил, что рассчитывает на поединок сына с Макгрегором в Москве. Тогда же у бойцов произошла перепалка в Twitter.

Последний раз ирландец выходил в октагон в октябре 2018-го. Тогда он уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.