«Cильная женщина должна уметь все»

Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram

Александра Албу — первая девушка из России в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Контракт она подписала в 2015 году. Сейчас на счету Албу уже три боя под эгидой организации, в которых она одержала две победы и потерпела одно поражение. 26 октября 2019 года спортсменка вновь выйдет в октагон, на турнире в Сингапуре ее соперницей станет Конклак Суфисара из Таиланда. В интервью «Ленте.ру» Александра рассказала, как пришла в ММА, для чего переехала в Россию из Молдавии, почему называет выступления в UFC хобби и зачем публикует в Instagram откровенные фото.

«Проблема с гражданством осталась»

«Лента.ру»: Как вы попали в секцию карате? Родители поддержали ваш выбор?

Александра Албу: Я родилась в маленьком молдавском городке, где особо нечем было заняться. Моя сестра окончила музыкальную школу, но мне это казалось очень скучным, и я не хотела повторять ее судьбу. Потом я узнала, что есть секция карате, и загорелась. Мне было тогда десять лет. Бабушка поддержала меня и отвела туда. А мама оплачивала тренировки. У меня все неплохо получалось, и в первый же год я заняла призовое место на соревнованиях.

Помимо карате вы занимались еще и дзюдо. Почему в итоге решили уйти в MMA?

У меня был универсальный тренер, который обучал и дзюдо тоже. Но выступали мы в основном по карате. Турниры по дзюдо были всего несколько раз. А перешла в смешанные единоборства я потому, что любила работать в полный контакт. В карате этого нет. К тому же ММА — разнообразный вид спорта, в котором можно пробовать все что угодно.

Когда и почему вы переехали в Россию?

В Москву я переехала, когда мне было 18 лет. Собиралась поступать в юридический институт, решила именно в российский. Моя бабушка из России, я училась в русскоязычной школе и общалась всегда только на русском.

@stitchalbu

Вы рассказывали о проблемах с получением российского гражданства. Как дела обстоят сейчас?

Проблема с гражданством осталась. Мне отказали на год, он прошел. Решила вот подать снова документы, а тут в UFC говорят мне: «Надо срочно выступать, выполняйте требования». Ну я все бросила и побежала тренироваться. Теперь где-то через месяц займусь гражданством. Надеюсь, все решится.

В недавнем интервью вы говорили: «Я просто живу в России. Если буду жить в Америке, то буду представлять Америку, с этим нет никаких проблем». Российским фанатам вряд ли приятно это слышать. Неужели вам действительно все равно, под каким флагом выступать?

Нет, конечно, мне не все равно. Просто сейчас я живу в России, выступаю под российским флагом, потому что думаю, что это правильно. Получу гражданство другой страны и буду выступать под другим флагом, потому что так, опять же, будет правильно. А фанаты могут болеть за меня, даже если я буду жить за границей. Не вижу в этом проблемы.

«Я называю UFC хобби»

Насколько неожиданным было предложение подписать контракт с UFC?

Это была очень неожиданная и радостная новость. Я благодарна этой организации. Конечно, я планировала выступать в Европе и Америке, но о UFC не могла и мечтать. И в первом же бою я доказала, что достойна этого контракта.

Вы как-то назвали выступления в UFC просто хобби. Какое у вас основное занятие?

Да, я называю UFC хобби, потому что выступаю там редко. И я бы хотела выступать чаще, но для того, чтобы жить в Москве, нужно оплачивать все счета, налоги. Это немаленькие суммы, так что приходится еще и работать (Александра работает фитнес-тренером — прим. «Ленты.ру»).

Боец UFC Пейдж Ванзант говорила, что ее обижают неравные гонорары для мужчин и для женщин. А вы чувствуете дискриминацию?

Я с Пейдж согласна. UFC не покрывает все мои расходы на жизнь, так что работе приходится уделять очень большую часть времени.

Вы тренируетесь с мужчинами. А с кем из действующих бойцов UFC вам было бы интересно провести спарринг?

Даже не знаю. Мне бы со всеми было интересно, потому что каждый из них — индивидуальность. Так что совершенно неважно, с кем вместе тренироваться. Хотелось бы перенять опыт любого из бойцов. К сожалению, это невозможно.

«Я сильная и независимая женщина, мотиватор»

Как вы проводите свободное время? 90 процентов ваших публикаций в Instagram — из тренажерного зала.

Да, большинство публикаций — из тренажерного зала, потому что это моя работа. Мой Instagram ведется непрофессионально, туда я выкладываю все, что мне хочется. Я почти все время провожу на работе, и если там бывает свободное время, то я могу сделать какие-то публикации, снять свои тренировки. Только тренировки по единоборствам у меня нет возможности снимать, потому что в этот момент я в паре и занята делом. Так много у меня публикаций из зала, ну уж извините! (смеется)

@stitchalbu

Многие из этих фото довольно откровенные. Для чего бойцу их публиковать?

Я не считаю свои фото откровенными. Например, фото в купальнике — мне кажется, это совсем не откровенно. Все на пляже ходят в купальниках. Вообще, так я показываю свою форму. Я тренер. Мои ученики видят, что тренер хорошо выглядит, занимается спортом. Они берут с меня пример. Я не задаюсь вопросом, для чего бойцу публиковать такие фотографии. Мне нравятся — я выкладываю.

Мужчины вам пишут в связи с этим? Какие самые странные сообщения в Instagram получали?

Да, многие мужчины пишут. У каждого свое мнение, и каждый вправе его высказывать. Правда, не знаю, для чего это делать на моей странице (смеется). Если бы я что-то увидела у незнакомого человека, я бы воздержалась от комментария. Я считаю, что не имею права осуждать то, что выкладывают другие люди. А какое сообщение было самым странным? Так сразу и не скажу. Меня уже ничто не удивляет. Я столько разных людей встречала.

Остальные фото в основном сделаны во время поездок за границу. В какой стране вам понравилось больше всего и где хотите побывать?

Да, из поездок у меня много фотографий. Просто мои родственники живут за границей, и я к ним езжу в свободное время. Люблю страны, где много солнца, свежий воздух, хорошая еда, люди улыбаются. Я много где еще не побывала, но хотелось бы как можно быстрее это исправить.

Многие убеждены, что драться в октагоне — неженское дело. Есть ли в вашей жизни место стирке, уборке, многочасовому шопингу и прочим «женским» делам?

В этом убеждены многие, но это только их мнение. Я же слушаю исключительно себя. Важно ведь только то, что приносит мне радость и доход. Важно то, что думаю я. Есть ли в моей жизни место стирке-уборке? Конечно! В наше время сильная женщина должна уметь и успевать все. Я стараюсь это делать.

Для бойца очень важно быть человеком публичным, у него должен быть собственный имидж. Александра Албу — она какая, каков ее образ?

Александра Албу — это сильная и независимая женщина, мотиватор. Я предоставлена самой себе, сама принимаю все решения и очень этому рада. Я не привыкла висеть у кого-то на шее, как некоторые любят. Я зарабатываю деньги своим трудом и своей головой. Сейчас я очень хочу реализоваться в UFC, потому что я с детства в спорте. Спорт — это единственное, что я умею делать очень хорошо. Буду пытать счастья в UFC, а что будет дальше — посмотрим.