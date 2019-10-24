Толпа фанатов побежала за машиной Макгрегора по Москве

Поклонники ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора организовали погоню за машиной спортсмена после окончания его пресс-конференции в Москве. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте агентства «Р-Спорт».

Толпа около трех часов ждала Макгрегора у выхода из здания, где проходила встреча с журналистами. Ирландец, выйдя с пресс-конференции, сел в автомобиль, за которым устремились около 200 человек. Они пробежали за машиной 200 метров.