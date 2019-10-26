Отец Нурмагомедова пристыдил российские СМИ

Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов недоволен активностью СМИ в отношении ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Об этом сообщает "Чемпионат.сom".
По его словам, пригласившие Конора в Москву представители прессы лишь поддакивают ему.
"Он ударил пожилого мужчину, громко матерится на публике, зачем вы его пиарите? Те, кто ответственен за его приглашение, скажите, зачем поддерживать оскорбления в адрес российского народа?", — сказал Нурмагомедов.
Ранее сообщалось, что Макгрегор рассказал о поисках жилья в Москве.