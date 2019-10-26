Отец Нурмагомедова пристыдил российские СМИ

Отец Нурмагомедова недоволен активностью СМИ в отношении Макгрегора

По его словам, пригласившие Конора в Москву представители прессы лишь поддакивают ему.

"Он ударил пожилого мужчину, громко матерится на публике, зачем вы его пиарите? Те, кто ответственен за его приглашение, скажите, зачем поддерживать оскорбления в адрес российского народа?", — сказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Макгрегор рассказал о поисках жилья в Москве.