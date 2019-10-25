На встрече с Макгрегором произошел инцидент 

Неизвестный бросил бутылку в ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора во время его пресс-конференции в отеле «Ритц-Карлтон» в Москве. Видео инцидента опубликовал в Instagram корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Норм увернулся! В Конора какой-то горячий парень швырнул бутылкой — мимо pic.twitter.com/PynEIh7uFb— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 25 октября 2019 г.
Бутылка пролетела над головой спортсмена, боец среагировал на бросок и уклонился.
В ходе пресс-конференции Макгрегор раскритиковал своего недавнего соперника Хабиба Нурмагомедова и всех жителей Дагестана. После этого к отелю, где остановился ирландец, прибыла толпа дагестанцев. Боец к ним так и не вышел.
Сотрудникам правоохранительных органов пришлось взять отель под усиленную охрану.