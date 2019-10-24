Конор объявил дату возвращения в UFC 

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор объявил дату возвращения в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает специальный корреспондент "Газеты.Ru" Иван Орехов.
"Я вернусь 18 января 2020 года! Бой пройдет в американском Лас-Вегасе. Мне абсолютно неинтересно, кто станет моим следующим соперником. Я разорву любого, кто встанет на моем пути!", — заявил Макгрегор.
Возможным соперником ирландца станет победитель пары Диаз — Масвидаль.
Напомним, что "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию данного мероприятия.
Ранее сообщалось, что Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве.