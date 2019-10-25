Отец Хабиба похвалил дагестанцев, осадивших отель Макрегора

Отец Хабиба похвалил осадивших отель Макрегора дагестанцев

Как сообщал «Рамблер», Макгрегор приехал в Москву по приглашению букмекерской компании Parimatch и провел пресс-конференцию. Он заявил, что дагестанцы его боятся, и предложил им прийти в отель «Ритц Карлтон», где он остановился. Вечером к отелю действительно пришли дагестанцы. СМИ писали, что они танцевали лезгинку и кричали Макгрегору: «Выходи, черт».

Абдулманап Нурмагомедов заявил, что ирландец приехал в Россию ради провокации.

«Вы думаете, в этой стране нет настоящих мужчин и никто туда [к отелю] не придёт. В этой стране самые мужественные исторические страницы. У неё самая большая территория. Трусливый народ не занимает такую территорию», — заявил отец бойца.

В октябре 2018-го Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка Нурмагомедов выпрыгнул за пределы клетки, началась массовая драка членов команд обоих бойцов.

Позже Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) наказала обоих бойцов. Россиянина отстранили от боев на девять месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов, а ирландец получил шестимесячную дисквалификацию и штраф в 50 тысяч.

После боя Нурмагомедов и Макгрегор несколько раз вступали в словесные перепалки. Нурмагомедов сравнил ирландца, заявившего об уходе из UFC, с ревнивой женой, которая все время обещает уйти, но остается. В ответ на это ирландец опубликовал свадебное фото Хабиба, на котором его супруга спрятана под покрывалом, и заявил, что вместо невесты под полотенцем спрятали козу.