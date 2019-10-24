Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поделился впечатлениями от Москвы.
"Мне очень нравится российская столица, я испытываю огромную любовь к городу и ее людям. Хотел бы купить здесь недвижимость, а также хочу выступить здесь. Очень рад увидеть любовь, которую выражают мне поклонники в России", — сказал Макгрегор в эфире "Матч ТВ".
24 октября ирландский боец провел пресс-конференцию в Москве. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Ранее Макгрегор назвал лучшего спортсмена мира.