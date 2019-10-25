Оскорбленные дагестанцы окружили отель Макгрегора

Дагестанцы поджидают Макгрегора у московского отеля

Оскорблённые высказываниями бойца Конора Макгрегора в адрес дагестанского народа и лично чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова мужчины приехали к столичному отелю, где ирландец остановился во время визита в Россию.

Всего у «Ритц-Карлтона» собралось около сотни молодых людей. По их словам, им понятно, что никого не подпустит к Макгрегору его охрана, но они попытаются поговорить с бойцом.

Макгрегор затронул наших братьев. Мы приехали сюда, чтобы поддержать их. Что бы ни происходило, мы будем здесь стоять, пока все не разъедутся. Можем ему мнение своё рассказать, если будет возможность. Мы бы с удовольствием увидели его. Только в любом случае его здесь не будет, потому что он знает последствия, — цитирует собравшихся «Чемпионат».

Как писал News.ru ранее, Конор Макгрегор впервые провёл пресс-конференцию в России. Почти всё время ирландский боец посвятил разговорам о Хабибе Нурмагомедове, который в 2018 году защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Макгрегор обвинил российского бойца в трусости и пообещал, что доберётся до него.