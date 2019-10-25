«Какой-то ирландский баран»

«Ирландский баран». Менеджер Нурмагомедова оскорбил Макгрегора

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова , нелестно отозвался об ирландском бойце Коноре Макгрегоре. На пресс-конференции в Москве Макгрегор позволил себе выпады в адрес Нурмагомедова и Дагестана.

«Ассаламу алайкум. В течение многих лет я работаю с дагестанским народом, единственное, что я могу сказать насчёт этого народа, — это честь и благородие, никогда за эти годы я не встречал ни одной плохой персоны.

Дагестанцы, узнав о словах Макгрегора, пожелали с ним разобраться.