«Убегают, трусят»: Макгрегор ответил дагестанцам

«Бегут и боятся»: Макгрегор обратился к разъяренным дагестанцам

Конор Макгрегор — ирландский зверь и крутой злодей. Так он сам, как сообщает «Чемпионат», отреагировал на ожидавшую его толпу дагестанцев.

Вчера, как сообщал «Рамблер», ирландец приехал в Москву, остановился в отеле «Ритц-Карлтон» и дал пресс-конференцию. В ходе нее он среди прочего обратил внимание на отсутствие Хабиба Нурмагомедова в России и заявил, что дагестанцы «бегут и боятся».

«Мы все знаем это», — добавил он.

Вечером перед входом в «Ритц» собрались примерно 100 уроженцев Дагестана. Журналистам они сообщили, что Макгрегор задел их честь и достоинство. Молодые люди заверили, что «лишнего не будут творить», а просто хотят узнать, почему боец позволил себе оскорбить их, а также сказать ему, что дагестанцы мужественны и отвечают за свои слова.