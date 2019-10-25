Нейт Диас попался на стероидах, и его бой с Масвидалем отменён

Скандально известный боец Ultimate FIghting Championship Нейт Диас сообщил, что сдал положительный тест на стероиды, а его бой на турнире UFC 244 с Хорхе Масвидалем отменён. При этом американец не признал своей вины. Я должен сделать заявление, что мой бой в Нью-Йорке отменён, потому что у меня повышенный уровень каких-то запрещённых веществ. Я называю это ложью, потому что принимаю только органическую пищу или натуральные пищевые добавки. Я даже мяса не ем. Поэтому пока UFC, USADA или кто-либо будут решать этот вопрос, я не буду драться. Я не собираюсь играть по их правилам и не буду скрывать это и молчать, как они предлагают, — написал Диас на своей странице в Twitter. Бой Диаса и Масвидаля должен был стать главным событием турнира UFC 244 в Нью-Йорке. Как сообщал News.ru, толпа дагестанцев пришла в московский отель поговорить с Конором Макгрегором

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