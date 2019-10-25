Названо число пройденных Хабибом допинг-тестов 

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов сдал более 40 допинг-тестов за карьеру в промоушене, передает ТАСС.
"Хабиб сдал более 40 чистых тестов", — сказали в команде российского бойца.
Нурмагомедов провел в профессиональной карьере 28 боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем поединке, прошедшем в сентябре на турнире UFC 242 в Абу-Даби, одержал победу над американцем Дастином Порье.
Ранее отец Нурмагомедова ответил на заявления экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора о возможном реванше.