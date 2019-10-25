В словах Макгрегора нашли уголовное преступление

В словах Макгрегора в адрес дагестанцев нашли уголовное преступление

Юрист Дина Бийгишиева считает, что слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в адрес дагестанцев могут привести к уголовному преследованию.

24 октября ирландец провел пресс-конференцию в Москве, где обвинил дагестанцев в трусости. После высказывания толпа дагестанцев приехала к отелю "Ритц-Карлтон", где остановился спортсмен.

"Любой адекватный человек, посещая ту или иную страну, интересуется, какие там законы. Макгрегору следовало бы понять, что в России его высказывания о жителях Дагестана— это чистой воды статья Уголовного кодекса", — цитирует эксперта канал "360".

Ранее сообщалось, что российский боец MMA вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора.