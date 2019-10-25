Макгрегор провел тренировку под гимн России

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заинтересовался, есть ли у Дагестана собственный гимн, и провел тренировку под гимн России.

Макгрегор провел тренировку в Москве, в ходе нее он спросил, есть ли у Дагестана гимн, после чего попросил включить гимн России и продолжил упражняться, пишет Sports.ru.

Видеозапись тренировки опубликовали в соцсетях.

Напомним, в четверг Макгрегор на пресс-конференции в Москве в грубой форме отказался ехать в Дагестан. После этого группа дагестанцев собралась у столичного отеля «Ритц-Карлтон», где остановился Макгрегор.

В пятницу в Макгрегора на пресс-конференции запустили бутылкой.