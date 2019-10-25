Конор назвал Овечкина «правильным русским мужиком»

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал о своем знакомстве с капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александром Овечкиным . Об этом в эфире программы "Вечерний Ургант", сообщает Sport24.

Макгрегор заявил, что Овечкин является фантастическим мужчиной и гордостью российской нации.

"Вы только взгляните на него! Он невероятный! Его беззубая улыбка уже является фирменной. Овечкиным реально может гордиться вся Россия", — сказал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что в ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве.