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Макгрегор жёстко ответил Нурмагомедову-старшему 

Чемпионат.com + ещё 4 2 часа назад
Макгрегор жёстко ответил Нурмагомедову-старшему
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на инициативу Адблуманапа Нурмагомедова, известного тренера и отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин предлагал Конору в качестве соперника одного из своих подопечных Ислама Махачева, но ирландец высмеял идею подобного противостояния.
«Я уважаю ваши тренерские методики и то, что вы сделали. Но я смеюсь над этим подхалимом и диетологом Исламом Махачевым в роли моего возможного соперника. Я не дерусь с изобличёнными стероидными мошенниками. Это твой сын, Абдул. Твой средний сын. Но мне достаточно уже получить старшего», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в ходе карьеры в UFC Ислам Махачев сдавал положительный допинг-тест. Тогда в его организме были обнаружены следы Мельдония.
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Теги:
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Ислам Махачев
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