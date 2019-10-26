Макгрегор жёстко ответил Нурмагомедову-старшему

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на инициативу Адблуманапа Нурмагомедова, известного тренера и отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова . Россиянин предлагал Конору в качестве соперника одного из своих подопечных Ислама Махачева , но ирландец высмеял идею подобного противостояния.

«Я уважаю ваши тренерские методики и то, что вы сделали. Но я смеюсь над этим подхалимом и диетологом Исламом Махачевым в роли моего возможного соперника. Я не дерусь с изобличёнными стероидными мошенниками. Это твой сын, Абдул. Твой средний сын. Но мне достаточно уже получить старшего», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в ходе карьеры в UFC Ислам Махачев сдавал положительный допинг-тест. Тогда в его организме были обнаружены следы Мельдония.