Порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА 

Порнозвезду Орион Старр, дебютировавшую минувшей ночью в смешанных единоборствах, отправили в нокаут на турнире Bellator 231.
За 12 секунд до конца первого раунда она была отправлена в технический нокаут Элизой Рид. Видео данного эпизода можно посмотреть в Twitter.
Elise Reed is coming out strong in round one!
Catch the #Bellator231 prelims on the Bellator App now!
📲 https://t.co/Y4hYPM3sjN pic.twitter.com/FLiXfCGOe0— Bellator MMA (@BellatorMMA) 25 октября 2019 г.
Ранее сообщалось, что телеведущий Иван Ургант попросил 31-летнего бойца Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Конора Макгрегора посодействовать в приглашении к себе на передачу дагестанского бона смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.