Порнозвезду отправили в нокаут на турнире ММА 

Порнозвезду Орион Старр, дебютировавшую минувшей ночью в смешанных единоборствах, отправили в нокаут на турнире Bellator 231.

Elise Reed is coming out strong in round one!



Catch the #Bellator231 prelims on the Bellator App now!

📲 https://t.co/Y4hYPM3sjN pic.twitter.com/FLiXfCGOe0— Bellator MMA (@BellatorMMA) 25 октября 2019 г.

За 12 секунд до конца первого раунда она была отправлена в технический нокаут Элизой Рид. Видео данного эпизода можно посмотреть в Twitter.