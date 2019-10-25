«Я в восторге». Макгрегор ищет жилье в Москве

Макгрегор прокомментировал свои поиски жилья в Москве

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал о поисках жилья в Москве. Об этом сказал Макгрегор в эфире программы "Вечерний Ургант", сообщает Sport24.

По словам 31-летнего бывшего обладателя двух чемпионских поясов в Абсолютном бойцовском турнире (UFC), в российской столице создана невероятная инфраструктура.

"Я в восторге от того, что есть в России. Хочу приобрести себе что-нибудь огромное, чтобы заниматься единоборствами и хорошо проводить время", — сказал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что Макгрегор рассказал о фэйковых заявлениях об уходе из спорта.