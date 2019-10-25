«Я в восторге». Макгрегор ищет жилье в Москве

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 2
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 0
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 2
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
0 0
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
6 1
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
2 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
2 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Борнмут
Борнмут
0 0
Норвич Сити Норвич Сити
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 3
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
1 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
2 0
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 0
Майнц Майнц
Вердер
Вердер
1 1
Герта Герта
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Бавария Бавария
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 1
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
1 1
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
1 1
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
2 0
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 1
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
0 1
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
3 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
2 0
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Арсенал Арсенал
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
0 0
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
1 0
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
1 1
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
16:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
19:00
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
14:30
Астон Вилла Астон Вилла
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Борнмут Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
26 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леганес
Леганес
17:00
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
19:30
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Унион Унион
Фрайбург
Фрайбург
16:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Фортуна Фортуна
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Зенит Зенит
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Спартак М Спартак М
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Норвич Сити
Норвич Сити
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
14:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
16:00
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
18:00
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
21:00
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
23:15
Вальядолид Вальядолид
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
21:00
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
21:00
Севилья Севилья
Атлетик Б
Атлетик Б
22:00
Эспаньол Эспаньол
31 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
21:00
Вильярреал Вильярреал
Мальорка
Мальорка
21:00
Осасуна Осасуна
Хетафе
Хетафе
23:15
Гранада Гранада
1 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07

Макгрегор прокомментировал свои поиски жилья в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
«Я в восторге». Макгрегор ищет жилье в Москве
Фото: РИА Новости
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор рассказал о поисках жилья в Москве. Об этом сказал Макгрегор в эфире программы "Вечерний Ургант", сообщает Sport24.
"Убегают, трусят": Макгрегор ответил дагестанцам
По словам 31-летнего бывшего обладателя двух чемпионских поясов в Абсолютном бойцовском турнире (UFC), в российской столице создана невероятная инфраструктура.
"Я в восторге от того, что есть в России. Хочу приобрести себе что-нибудь огромное, чтобы заниматься единоборствами и хорошо проводить время", — сказал Макгрегор.
Ранее сообщалось, что Макгрегор рассказал о фэйковых заявлениях об уходе из спорта.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве Конор назвал Овечкина "правильным русским мужиком" Конор назвал Овечкина "правильным русским мужиком" В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве 
Теги:
MMA , Конор Макгрегор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Иордании соперницы спасли футболистку от позора
В Иордании соперницы спасли футболистку от позора
Порнозвезда дебютирует на турнире по единоборствам
Порнозвезда дебютирует на турнире по единоборствам
Отец Хабиба похвалил дагестанцев, осадивших отель Макрегора
Отец Хабиба похвалил дагестанцев, осадивших отель Макрегора
«Не могу так издеваться»: Навка найдет замену для дочери в ледовых шоу
«Не могу так издеваться»: Навка найдет замену для дочери в ледовых шоу
«Тупое животное»: Шевченко высказался о Макгрегоре
«Тупое животное»: Шевченко высказался о Макгрегоре1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение