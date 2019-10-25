Порнозвезда дебютирует на турнире по единоборствам

Порнозвезда Орион Старр дебютирует на турнире по смешанным единоборствам Bellator 231. Об этом сообщает Sport24.
Мероприятие состоится в американском Хартфорде, штат Калифорния.
Актриса фильмов для взрослых объявила о начале карьеры в смешанных единоборствах в сентябре прошлого года. Ее соперницей в первом бою станет Элиза Рид.
Ранее сообщалось, что отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов недоволен активностью СМИ в отношении ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.