Порнозвезда дебютирует на турнире по единоборствам

Порнозвезда дебютирует на турнире по смешанным единоборствам

Порнозвезда Орион Старр дебютирует на турнире по смешанным единоборствам Bellator 231. Об этом сообщает Sport24.

Мероприятие состоится в американском Хартфорде, штат Калифорния.

Актриса фильмов для взрослых объявила о начале карьеры в смешанных единоборствах в сентябре прошлого года. Ее соперницей в первом бою станет Элиза Рид.