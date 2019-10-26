Макгрегор ответил отцу Хабиба

Таким образом он ответил отцу Хабиба Нурмагомедову Абдулманапу на предложение организовать бой с россиянином.

«Я уважительно отношусь к вашим тренерским методикам и заслугам. Но над водоносом и командным диетологом Исламом Махачевым я смеюсь, когда рассматриваю его в виде своего противника, поскольку я не намерен проводить поединков с пойманными на стероидах обманщиками. Это ваш сын, Абдулманап, средний сын», — написал Макгрегор в своем Twitter.

Ирландский боец Конор Макгрегор сказал, что не планирует выходить в октагон против россиянина Ислама Махачева.