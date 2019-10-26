Макгрегор захотел сразиться с рэпером 50 Cent

Макгрегор хотел бы сразиться с рэпером 50 Cent

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор рассказал об отношениях с известным американским исполнителем Кертисом Джексоном , выступающим под псевдонимом 50 Cent, передает The Sun.

По словам ирландца, рэпер сильно помогал ему с продвижением боя с Флойдом Мейвезером, когда писал о нем в соцсетях. Однако по окончании боя 50 Cent продолжил делать мемы о Макегргоре, что не нравится бойцу смешаного стиля (MMA).

"Я помню, как постоянно сталкивался в интернете с тупыми мемами 50 Cent обо мне. Как-то раз даже написал ему: "Пожилой человек сидит в Интернете и создает мемы". После этого он отправил меня в черный список, где я до сих пор нахожусь.

Так что я бы хотел сразиться с ним в поединке", — поделился Макгрегор.

Ранее бросивший бутылку в Макгрегора высказался о причинах своего поступка.