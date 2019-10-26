Сын Пескова отчитал Макгрегора

«Не мог не заехать повидаться с Конором. Ещё перед нашим знакомством на финале чемпионата мира по футболу я смотрел его бой, и восхищался успехом, которого он достиг. Пока он не столкнулся с Хабибом, мало кто скажет, что за него не болели. После его высказываний о дагестанцах мне было очень важно донести до него, что выражаться в России надо аккуратней», — написал Николай Песков.

По словам Пескова-младшего, «trash-talk (пустой трёп, поношения противника) как в Америке — здесь не прокатит».

«Человек он далеко не глупый, и все понял. Думаю он все исправит. Лично я, желаю ему дальнейших успехов и с нетерпением жду реванша!», — заключил Николай Песков.