Сын Пескова отчитал Макгрегора 

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова встретился с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
«Не мог не заехать повидаться с Конором. Ещё перед нашим знакомством на финале чемпионата мира по футболу я смотрел его бой, и восхищался успехом, которого он достиг. Пока он не столкнулся с Хабибом, мало кто скажет, что за него не болели. После его высказываний о дагестанцах мне было очень важно донести до него, что выражаться в России надо аккуратней», — написал Николай Песков.
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Не мог не заехать повидаться с Коннором. Ещё перед нашим знакомством на финале чемпионата мира по Футболу я смотрел его бой и восхищался успехом, который он достиг. Пока он не столкнулся с Хабибом мало кто скажет что за него не болели. После его высказываний о дагестнанцах мне было очень важно донести до него что выражаться в Росси надо аккуратней. треш талк как в Америке — здесь не прокатит. Человек он далеко не глупый, и все понял. Думаю он все исправит. Лично я, желаю ему дальнейших успехов и с нетерпением жду реванша! It was was good seeing you brother! Proper Gizzaaaaa 😂😉 @thenotoriousmma
По словам Пескова-младшего, «trash-talk (пустой трёп, поношения противника) как в Америке — здесь не прокатит».
«Человек он далеко не глупый, и все понял. Думаю он все исправит. Лично я, желаю ему дальнейших успехов и с нетерпением жду реванша!», — заключил Николай Песков.
Ирландец недавно нелестно отозвался о земляках российского бойца Хабиба Нурмагомедова. После этого уроженцы Дагестана пришли с протестами к отелю, в котором проживал Макгрегор. Ранее «Рамблер» сообщал, что Николай Песков до последнего времени носил фамилию своего отчима, живущего в Британии — Чоулз. Николай долго жил в этой стране. В Россию он вернулся в 2012 году и занялся бизнесом.