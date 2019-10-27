Американский боец напал на рефери после поражения в бою на турнире Bellator

"If you take a single leg on the ref, you’re gonna have a bad time"@DevinPowellMMA gets the finish at the 🛎 #Bellator232 pic.twitter.com/BdwsnnzssC— Bellator MMA (@BellatorMMA) 27 октября 2019 г. Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин после поражения от Девина Пауэлла атаковал рефери поединка, остановившего бой.

В концовке второго раунда Пауэлл провёл удушающий приём, в результате чего судья остановил боя. Но после того, как спортсменов разняли, Сурин схватил рефери за ногу, но отпустил через несколько секунд.

38-летний американец потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Лима победил Макдональда на Bellator 232, вернув титул чемпиона