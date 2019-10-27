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Американский боец напал на рефери после поражения в бою на турнире Bellator 

RT на русском 1 час назад
Боец напал на рефери после поражения
Фото: кадр видео
Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин после поражения от Девина Пауэлла атаковал рефери поединка, остановившего бой.
В концовке второго раунда Пауэлл провёл удушающий приём, в результате чего судья остановил боя. Но после того, как спортсменов разняли, Сурин схватил рефери за ногу, но отпустил через несколько секунд.
38-летний американец потерпел второе поражение в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что Лима победил Макдональда на Bellator 232, вернув титул чемпиона
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Теги:
MMA
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