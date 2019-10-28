Боец MMA атаковал судью после поединка

Во время бойцовского турнира Dellator 232, проходившего в Анаксвилле, произошел неприятный инцидент. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Американский боец смешанного стиля (MMA) Маркус Сурин напал на рефери по окончании поединка. 38-летний спортсмен пошел на такой шаг после того, как судья остановил бой. Такое решение было принято в связи с тем, что во втором раунде соотечественник Сурина 31-летний Девин Пауэлл провел удушающий прием.

В итоге, недовольный 38-летний боец атаковал рефери, схватив его за ногу. Инцидент продолжался несколько секунд.

Напомним, что на счету Сурина шесть побед против двух поражений, в то время как у Пауэлла десять побед против четырех поражений.