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Однорукий россиянин бросил вызов Макгрегору 

Рамблер + ещё 26 15 минут назад
Однорукий российский боец MMA вызвал на бой Макгрегора
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Александр Карапетян, который в 18 лет из-за серьёзной травмы остался без части левой руки, вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. На своей странице в Instagram мужчина заявил, что ирландец начал «что-то не то бубнить».
2 октября Карапетян выложил в своём аккаунте ролик, в котором смонтированы записи того, как Макргеор бьет по аттракциону «Боксерская груша», измеряющей силу удара, а также попытки его самого установить рекорд.
«Конор Макнагец vs Александр Карапетян. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», — написал Карапетян.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Конор Макгрегор приехал в Москву по приглашению букмекерской компании Parimatch и провел пресс-конференцию. Он заявил, что дагестанцы его боятся, и предложил им прийти в отель «Ритц Карлтон», где он остановился. Вечером к отелю действительно пришли дагестанцы. СМИ писали, что они танцевали лезгинку и кричали Макгрегору: «Выходи, черт».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии2 
Теги:
MMA , Александр Карапетян , Конор Макгрегор
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