Однорукий российский боец MMA вызвал на бой Макгрегора

Однорукий россиянин бросил вызов Макгрегору

Российский боец смешанного стиля Александр Карапетян , который в 18 лет из-за серьёзной травмы остался без части левой руки, вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора . На своей странице в Instagram мужчина заявил, что ирландец начал «что-то не то бубнить».

2 октября Карапетян выложил в своём аккаунте ролик, в котором смонтированы записи того, как Макргеор бьет по аттракциону «Боксерская груша», измеряющей силу удара, а также попытки его самого установить рекорд.

«Конор Макнагец vs Александр Карапетян. Братан, я фанател от тебя, но с большим удовольствием познакомил бы тебя с моей левой рукой и ударом с головы. Что-то ты не то бубнишь в последнее время», — написал Карапетян.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Конор Макгрегор приехал в Москву по приглашению букмекерской компании Parimatch и провел пресс-конференцию. Он заявил, что дагестанцы его боятся, и предложил им прийти в отель «Ритц Карлтон», где он остановился. Вечером к отелю действительно пришли дагестанцы. СМИ писали, что они танцевали лезгинку и кричали Макгрегору: «Выходи, черт».