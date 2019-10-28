Русский богатырь забил двухметрового американца

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Арсенал Арсенал
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
0 0
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 9
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
4 1
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
3 1
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
1 1
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
2 0
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Астон Вилла Астон Вилла
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 2
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Борнмут Борнмут
26 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леганес
Леганес
1 0
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
2 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Атлетик Б Атлетик Б
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
2 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Герта
Герта
2 3
Хоффенхайм Хоффенхайм
Бавария
Бавария
2 1
Унион Унион
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 2
Зенит Зенит
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 3
Спартак М Спартак М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Арсенал
Арсенал
2 2
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 0
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
0 1
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
21:00
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
23:15
Вальядолид Вальядолид
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
21:00
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
21:00
Севилья Севилья
Атлетик Б
Атлетик Б
22:00
Эспаньол Эспаньол
31 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Мальорка
Мальорка
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
21:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
23:15
Гранада Гранада
1 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
2 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
16:30
Тамбов Тамбов
2 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Борнмут
Борнмут
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
2 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
18:00
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
20:30
Атлетико М Атлетико М
2 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Байер
Байер
17:30
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Бавария Бавария
3 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
16:30
Ростов Ростов
3 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Эвертон
Эвертон
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
3 ноября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
14:00
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
18:00
Алавес Алавес
3 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
20:00
Шальке-04 Шальке-04
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Арсенал Арсенал

Русский богатырь забил двухметрового американца. Снова нокаут от Павловича 

Чемпионат.com 2 часа назад
Русский богатырь забил двухметрового американца
Фото: instagram.com/ufc_brasil/
На том же турнире в поединке «самых скучных бойцов UFC» уснул один из атлетов. В прямом смысле этого слова.
На минувшей неделе фанатам боёв в России наконец-то не нужно было просыпаться ранним воскресным утром, чтобы не пропустить всё интересное. Турнир UFC в Сингапуре прошёл в субботу днём по московскому времени, и это было очень кстати, если учесть, что выступили там четверо россиян. Выиграли трое из них — к сожалению, второе подряд поражение потерпела первая девушка в UFC из России Александра Албу. А вот Муслим Салихов, Мовсар Евлоев и Сергей Павлович свои поединки завершили успешно. Последний сделал это досрочно.
Сергей бился с американцем Морисом Грином, занимавшим на тот момент 13-ю строчку рейтинга тяжеловесов UFC. Павлович располагался на 14-й. Это означало, что победа над таким соперником гарантировала россиянину небольшой, но всё же рост в табели. Однако ещё важнее было добиться успеха красиво, ведь именно зрелищные и интересные бойцы пробиваются на вершину ММА сегодня. Павловича не назовёшь самым увлекательным спикером, но вот шоу в клетке он дать ещё как может. Две минуты понадобилось российскому тяжеловесу, чтобы забить крепкого (во всех смыслах: рост Грина — 2 метра ровно) соперника из США. Морис буквально скукожился у сетки, пытаясь спастись от атак Сергея.
В минувшую субботу экс-чемпион Fight Nights заработал второй нокаут подряд и теперь намерен влететь в топ-10, где уже есть Александр Волков (номер 6) и Шамиль Абдурахимов (номер 9). Не стоит также забывать об Алексее Олейнике, который сегодня занимает 12-ю строчку. В общем, пока тяжёлый вес UFC можно считать одним из самых российских.
Главным событием UFC в Сингапуре стал поединок самых скучных бойцов в компании, которым это звание досталось за слишком большую любовь к грепплингу. 41-летний легендарный мастер джиу-джитсу Дэмиан Майя должен был проверить, насколько удачным оказалось для компании спорное подписание контракта со странным парнем Беном Аскреном.
Для Весельчака третье выступление в лучшей лиге мира обернулось вторым поражением подряд. В третьем раунде бразилец задушил американца до потери сознания и поставил под сомнение все былые достижения Аскрена за пределами UFC. Напомним, Бен пришёл в Абсолютный бойцовский чемпионат с идеальным рекордом (18-0) и двумя поясами компаний Bellator и ONE.
В воскресенье утром мск всё же были любопытные поединки. По более привычному для США времени прошёл турнир Bellator 232, где определился победитель Гран-при полусреднего веса и новый чемпион компании в этом дивизионе. Именно новый, ведь победу одержал Дуглас Лима.
Бразилец взял реванш у Рори Макдональда, точно так же, как и в первой схватке, проведя с ним в клетке все пять отведённых раундов. На пути к титулу и миллиону долларов Лима проделал блестящую работу. Сперва он победно завершил трилогию с нашим Андреем Корешковым. Затем красиво разбил самого наглого и медийного бойца Bellator Майкла Пэйджа. А дальше вернул должок Макдональду, одолевшему Дугласа в январе 2018 года. Теперь Лима по праву считается одним из лучших полусредневесов планеты и лучшим за пределами UFC.
На том же турнире яркий нокаутёр из Англии Пол Дэйли одержал важную досрочную победу над Саадом Авадом. Ещё в тот вечер однорукий боец Ник Ньюэлл провёл второй бой в Bellator и, к сожалению для фанатов этого смельчака, уступил в нём раздельным решением судей.
Сутками ранее Bellator провёл в том же Анкасвилле (США) и другой ивент, во главе которого второй раз в карьере подрались некогда популярные тяжеловесы Фрэнк Мир и Рой Нельсон. Мир нанёс Нельсону четвёртое поражение подряд и поставил под большое сомнение дальнейшее продолжение карьеры Роя. Хотя совсем недавно и сам Фрэнк, казалось, был близок к уходу на пенсию.
А открывали первый вечер боёв в Анкасвилле яркие девушки, одна из которых — Ребекка Бриггман — стала известна широкому зрителю благодаря съёмкам в фильмах для взрослых под псевдонимом Орион Старр. Бриггман дебютировала в ММА, и получилось у неё так себе. Уже в первом раунде соперница Элис Рид (для которой, к слову, это тоже был первый бой в карьере) отправила Ребекку в нокаут. Вот эта история.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Бывшая порноактриса Ребекка Бригман проиграла нокаутом первый бой в ММА Бывшая порноактриса Ребекка Бригман проиграла нокаутом первый бой в ММА Макгрегор: Хабиб, если ты думаешь о том, где меня найти, то я сижу у Урганта Макгрегор: Хабиб, если ты думаешь о том, где меня найти, то я сижу у Урганта Бой Бен Аскрен — Демиан Майя на UFC Singapore 26 октября 2019 Бой Бен Аскрен — Демиан Майя на UFC Singapore 26 октября 2019
Комментарии30 
Теги:
MMA , Статьи , Рори Макдональд , Андрей Корешков , Фрэнк Мир , Пол Дэйли , Муслим Салихов , Александр Волков , Элис Рид , Мовсар Евлоев , Авад Саад , Шамиль Абдурахимов , Бен Аскрен , Алексей Олейник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидер сборной России оказался гражданином США
Лидер сборной России оказался гражданином США83
«Работа в „Спартаке“ — удовольствие»: Тедеско гонится за ЦСКА
«Работа в „Спартаке“ — удовольствие»: Тедеско гонится за ЦСКА
«У мужчины родина должна быть одна»
«У мужчины родина должна быть одна»3
Нурмагомедов поделился мнением о боге
Нурмагомедов поделился мнением о боге
Назван вероятный обладатель приза «Золотой мяч»
Назван вероятный обладатель приза «Золотой мяч»
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение