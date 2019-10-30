Поддержавших Макгрегора россиян назвали предателями

Боец ММА назвал предателями поддержавших Макгрегора россиян

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев высказался о реакции россиян на оскорбления бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в адрес дагестанцев.

Минеев заявил, что его задело поведение ирландца, который приехал в Россию и начал издеваться над народом Дагестана.

"Тут еще неприятно за то, что столько предателей в стране. Которые сами не могут высказать претензии к кавказцам. Которых когда-то в детстве обидели", — приводит слова Минеева Sport24.